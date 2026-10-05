Новейший экран Samsung 2К 165 Гц, 8400 мА·ч, 100 Вт, IP69. iQOO 16 продается вдвое хуже iQOO 15

Продажи iQOO 16 за первые четыре дня после выхода составили около 50% от показателя iQOO 15 за такой же период и примерно соответствуют результату iQOO 13.

Для сравнения использовался стандартный период запуска: первый день продаж, которые начинались в 20:30, плюс следующие три дня. Таким образом, речь идет о сопоставимых четырехдневных интервалах после старта продаж трех поколений флагманов iQOO.

Падение стартовых продаж iQOO 16 может быть связано сразу с двумя факторами — подорожанием памяти, увеличившим стоимость флагмана, и снижением интереса пользователей к ежегодному обновлению смартфона.

iQOO 16 оснащен 6,85-дюймовым экраном Samsung Everest с новым материалом M16 и технологией 2K LEAD 2.0. Основная камера устройства — с 50-мегапиксельным сенсором Sony оптического формата 1/1,3 дюйма. Перископическая камера — тоже с 50-мегапиксельным сенсором Sony. Смартфон получил аккумулятор 8400 мА·ч и зарядку мощностью 100 Вт. Он уже готовится к мировому релизу.