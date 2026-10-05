165 Гц, 2K, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор 9020 мАч в корпусе толщиной всего 5,74 мм. Первый в мире планшет на этой платформе, iQOO Pad Ultra, поступил в продажу в Китае

Планшет получил 8,8-дюймовый OLED-дисплей

Ноутбуки и планшетыiQoo

iQOO Pad Ultra официально поступил в продажу в Китае по цене от 6000 юаней. Планшет получил 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2304×1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Рамки со всех четырех сторон имеют ширину 2,65 мм, благодаря чему экран занимает 93,3% площади лицевой панели. Максимальная яркость составляет 1600 нит, а локальная пиковая достигает 4500 нит. При этом корпус толщиной всего 5,74 мм весит 298 г.

165 Гц, 2K, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор 9020 мАч в корпусе толщиной всего 5,74 мм. Первый в мире планшет на этой платформе, iQOO Pad Ultra, поступил в продажу в Китае
Источник изображения: mydrivers // iQOO

Основной акцент сделан на игровой производительности. iQOO Pad Ultra стал первым планшетом с Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, созданным по 2-нм техпроцессу. В его конструкции также используется фирменный игровой чип Q4, который повышает производительность на 15%, скорость кэш-памяти на 19%, а вычислительные возможности ИИ — на 19% относительно предыдущего поколения. В связке с движком суперрендеринга QNSS планшет улучшает детализацию игровых сцен. Производитель заявляет одновременную поддержку разрешения 2K, частоты до 165 кадров/с и полноэкранной трассировки лучей.

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Источник изображения: mydrivers // iQOO

Для отвода тепла iQOO применила пятиступенчатую систему воздушного охлаждения с вентилятором размером 30×30 мм и воздушным потоком 0,94 CFM. Это на 300% больше показателя iQOO 15 Ultra. Дополнительная трехмерная двунаправленная система воздухозабора ускоряет циркуляцию воздуха внутри корпуса при длительных нагрузках.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9020 мА•ч с поддержкой 66-ваттной зарядки, а задняя панель дополнена RGB-подсветкой с 12 цветами и 6 режимами.

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