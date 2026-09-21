Сервис Whoosh заработал ещё в двух городах Бразилии

Кикшеринговый сервис Whoosh заработал в двух новых городах Бразилии — экономически развитой Куритибе и туристическом Кампос-ду-Жордау. На начальном этапе в обоих городах появится до полутора тысяч электросамокатов.

Куритиба — один из крупнейших городов юга Бразилии с населением около 1,8 млн человек. Город развивает велоинфраструктуру: сеть велодорожек длиной около 300 км связывает жилые и деловые районы, транспортные узлы и ключевые магистрали.

Горный Кампос-ду-Жордау, известный как «бразильская Швейцария», это один из крупнейших туристических центров штата Сан-Паулу. Там электросамокаты могут использоваться для поездок между отелями, ресторанами, магазинами, парками и другими туристическими объектами.

Теперь Whoosh работает в 7 городах Бразилии. В Латинской Америке сервис представлен с 2023 года — в Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике.