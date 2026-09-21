Xiaomi показала наушники Redmi Buds 8S: всего 4,2 г и улучшенное шумоподавление

Xiaomi раскрыла первые характеристики Redmi Buds 8S перед официальной презентацией, которая состоится 22 сентября.

Наушники получили лёгкую полувставную конструкцию с эргономичной формой, разработанной на основе анализа большого количества данных об ушах. Вес каждого наушника составляет всего 4,2 г.

За звук отвечают 11-мм динамические излучатели с увеличенной магнитной системой, модернизированной композитной диафрагмой и высокопрочным куполом. Пользователям предложат пять готовых пресетов эквалайзера и 10-полосную персональную настройку звучания.

Главным обновлением стала система шумоподавления нового поколения: по заявлению Xiaomi, её общая эффективность выросла на 70% относительно предыдущей модели. Redmi Buds 8S также получили ИИ-шумоподавление во время звонков с тремя микрофонами, способными подавлять шум при скорости ветра до 12 м/с, адаптивное шумоподавление в слуховом канале и возможность ANC только в одном наушнике.