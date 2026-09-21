Xiaomi показала наушники Redmi Buds 8S: всего 4,2 г и улучшенное шумоподавление

Новые полувставные наушники Xiaomi получат 11-мм динамики, ИИ-шумоподавление и адаптивную систему ANC.

Носимая электроникаXiaomiRedmi

Xiaomi раскрыла первые характеристики Redmi Buds 8S перед официальной презентацией, которая состоится 22 сентября.

Наушники получили лёгкую полувставную конструкцию с эргономичной формой, разработанной на основе анализа большого количества данных об ушах. Вес каждого наушника составляет всего 4,2 г.

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Источник изображения: ithome // Redmi

За звук отвечают 11-мм динамические излучатели с увеличенной магнитной системой, модернизированной композитной диафрагмой и высокопрочным куполом. Пользователям предложат пять готовых пресетов эквалайзера и 10-полосную персональную настройку звучания.

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Источник изображения: ithome // Redmi

Главным обновлением стала система шумоподавления нового поколения: по заявлению Xiaomi, её общая эффективность выросла на 70% относительно предыдущей модели. Redmi Buds 8S также получили ИИ-шумоподавление во время звонков с тремя микрофонами, способными подавлять шум при скорости ветра до 12 м/с, адаптивное шумоподавление в слуховом канале и возможность ANC только в одном наушнике.

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