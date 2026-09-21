В App Store появилось «Сияние» — это новое приложение Сбера

Сбер сообщил о появлении новой версии приложения «Сберинвестиции» в App Store.

В магазине программа представлена под названием «Сияние». В банке отмечают, что доступность приложения может быть ограничена по времени, поэтому пользователям рекомендуют установить его заранее. Ссылка на загрузку опубликована на официальных ресурсах Сбера.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В новой версии расширили набор инструментов для анализа рынка и упростили некоторые операции с инвестициями. Также пользователи получили возможность круглосуточно обращаться в службу поддержки.

Приложение позволяет переводить ценные бумаги через СБП, заказывать справки по индивидуальному инвестиционному счёту и получать документы об убытках.