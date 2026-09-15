Вспышки на Солнце ускоряют «старение» спутников

Солнечные вспышки порождают магнитные бури, которые могут расширять радиационные пояса Земли. Оказавшиеся в этих зонах спутники быстрее деградируют из‑за потоков заряженных частиц. Об этом рассказал и.о. заведующего отделом физики Солнца ГАИШ МГУ Леонид Леденцов.

Спутниковые системы в основном расположены на двух высотах: либо под радиационными поясами Земли, <…> либо на очень высоких орбитах - над ними. После солнечных вспышек магнитосфера Земли, колеблясь, пропускает в себя дополнительный набор заряженных частиц и радиационные пояса немного расширяются. Попадая в радиационные пояса, спутники очень сильно "стареют", потому что вся их электроника подвержена ударам заряженных частиц, которые могут приводить к повреждениям. Леонид Леденцов

Источник изображения: ТАСС // Максим Чурусов

Он добавил, что современные исследования не подтверждают влияние магнитных бурь на самочувствие и здоровье людей.