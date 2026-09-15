Россияне увидят звездный «дождь»: Ориониды достигнут пика 21 октября

При удачных условиях можно будет насчитать до 20 метеоров в час

Октябрь подарит любителям астрономии сразу несколько интересных событий. Главным для наблюдения невооружённым глазом станет пик метеорного потока Ориониды, который ожидается 21 октября. По словам руководителя обсерватории Университета Решетнева Сергея Веселкова, активность потока достигнет примерно 20 метеоров в час. Радиант Орионид расположен в созвездии Ориона, а сам поток считается средним по активности и иногда способен преподносить неожиданные всплески.

Источник изображения: ТАСС // Сергей Мальгавко

Не менее интересным событием станет противостояние Сатурна 4 октября. Планета окажется на противоположной от Солнца стороне неба, благодаря чему будет находиться в наиболее благоприятных условиях для наблюдений и астрофотографии. Сатурн достигнет максимальной яркости около 0,3 звёздной величины и будет виден всю ночь в созвездии Кита.

Орион относится к наиболее узнаваемым созвездиям северного неба и располагается вблизи небесного экватора. Ориониды получили своё название именно благодаря тому, что их метеоры визуально словно вылетают из области этого созвездия. Поток связан с кометой Галлея и ежегодно становится одним из главных астрономических событий октября.