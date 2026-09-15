США заявили, что у них есть орбитальное оружие для контроля над космосом

Все, о чем мы говорим, - это ведение боевых действий на больших дистанциях и управление нашими силами. Мы поддерживаем наш космический потенциал. Возможность полагаться на этот космический потенциал очень важна. Многие страны разрабатывают средства, чтобы лишить нас этих возможностей и поставить их под угрозу. Поэтому крайне важно, чтобы мы сохраняли наше превосходство не только в воздухе, но и в космосе, и поэтому нам пришлось принять меры, чтобы гарантировать, что когда нам угрожают, мы сможем справиться с этой угрозой.

Трой Мейнк