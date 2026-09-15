США заявили, что у них есть орбитальное оружие для контроля над космосом

«Крайне важно, чтобы мы сохраняли наше превосходство не только в воздухе, но и в космосе»

Наука и космос

Соединенные Штаты обладают орбитальными вооружениями для контроля космического пространства, о чем заявил министр ВВС США Трой Мейнк.

Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС [США] от враждебных действий противников.
Трой Мейнк
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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Modjourney

Он отказался подробнее рассказать об этом вооружении, когда ему задали соответствующий вопрос.

Все, о чем мы говорим, - это ведение боевых действий на больших дистанциях и управление нашими силами. Мы поддерживаем наш космический потенциал. Возможность полагаться на этот космический потенциал очень важна. Многие страны разрабатывают средства, чтобы лишить нас этих возможностей и поставить их под угрозу. Поэтому крайне важно, чтобы мы сохраняли наше превосходство не только в воздухе, но и в космосе, и поэтому нам пришлось принять меры, чтобы гарантировать, что когда нам угрожают, мы сможем справиться с этой угрозой.
Трой Мейнк
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