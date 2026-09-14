Samsung Galaxy A57 получил свежее обновление One UI

Новая прошивка закрывает уязвимости и уже распространяется в Европе

Samsung начала развертывание августовского обновления безопасности для Galaxy A57 в Европе. Новая прошивка имеет номер A576BXXS6AZI2.

На этот раз Samsung сосредоточилась на устранении десятков обнаруженных уязвимостей, но владельцам Galaxy A57 не стоит рассчитывать на крупные изменения интерфейса или появление новых функций. Смартфон относится к среднему сегменту и вышел на рынок в марте 2026 года.

Распространение прошивки происходит поэтапно, поэтому она может появиться на разных устройствах не одновременно.