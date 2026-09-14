14 лет непрерывной работы при температуре -60°C. В России создают совершенно новую «цифровую» газовую турбину на 8 МВт

ГТД-8СМ будет модульной — отдельные блоки можно будет менять, не разбирая агрегат

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разрабатывает новый промышленный газотурбинный двигатель ГТД-8СМ мощностью 8 МВт. Его планируют использовать в локальных энергоцентрах и на объектах, где особенно важны автономность, надежность и возможность быстро восстановить оборудование после неисправности.

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Одной из главных особенностей ГТД-8СМ станет цифровой двойник. Он позволит следить за состоянием конкретного двигателя во время эксплуатации, отслеживать изменение его характеристик, выявлять признаки износа и прогнозировать оптимальные сроки технического обслуживания. Это должно снизить риск незапланированных простоев и позволит перейти от обслуживания по фиксированному графику к ремонту с учетом фактического состояния агрегата.

Двигатель также получит модульную конструкцию. Компрессор, камера сгорания, силовая турбина и привод вспомогательных агрегатов будут представлять собой отдельные блоки. При неисправности один из модулей можно будет заменить без демонтажа соседних компонентов и использования специализированного заводского оборудования непосредственно на объекте. В ОДК рассчитывают, что это позволит значительно сократить время ремонта энергетических установок.

Расчетный КПД ГТД-8СМ превышает 30%. Межремонтный ресурс должен составить 30 тыс. часов, а полный назначенный ресурс — не менее 120 тыс. часов. Это соответствует почти 14 годам непрерывной работы, однако фактический срок службы будет зависеть от режимов и интенсивности эксплуатации.

Двигатель проектируется для работы в суровых климатических условиях. Заявленный диапазон температуры окружающего воздуха составляет от -60 до 40 °C, поэтому ГТД-8СМ сможет использоваться в том числе в северных регионах.

Первый опытный экземпляр нового двигателя ОДК планирует изготовить в 2028 году. Пока все заявленные характеристики являются расчетными — окончательные параметры ГТД-8СМ должны подтвердить последующие испытания.