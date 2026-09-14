Первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами: как связаны Oppo Find X10 Pro Max и Samsung Galaxy S27 Ultra

Компания Oppo показала Oppo Find X10 Pro Max, первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами, а Ice Universe рассказал, как он связан с Samsung Galaxy S27 Ultra.

Источник изображения: X.com // Скриншот из видео Oppo

Особый интерес представляет главный сенсор Find X10 Pro Max. Смартфон использует матрицу HPC производства Samsung Semiconductor, которая, как утверждает инсайдер, примерно на 90% совпадает по ключевым характеристикам с HP6. Именно этот сенсор Samsung планирует использовать в качестве основной камеры Galaxy S27 Ultra.

Перед вами Oppo Find X10 Pro Max, первый в мире смартфон с тремя 200-мегапиксельными камерами. Да, тремя. Все 200-мегапиксельные. Samsung Semiconductor очень этому рада, потому что Find X10 Pro Max также использует лучший в мире сенсор HPC для основной камеры. И вот тут начинается самое интересное: по основным характеристикам HPC примерно на 90% идентичен HP6, который будет использоваться в Galaxy S27 Ultra. Таким образом, Find X10 Pro Max дает нам довольно хорошее представление о том, чего ожидать от новой основной камеры S27 Ultra. Если вам интересно, как на самом деле будет работать HP6 в S27 Ultra, следите за Find X10 Pro Max и его HPC. Это должно многое нам рассказать. Ice Universe

В стандартной версии Oppo Find X10 будет две 200-мегапиксельные камеры.