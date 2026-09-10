Новый внедорожник Tank 700 растянули до 5,5 м

Новая версия получила три ряда сидений, 59-кВт•ч батарею и две силовые установки, а ее масса приближается к 3,5 тонны

В Китае раскрыли характеристики удлиненной версии Tank 700 LWB от Great Wall Motor.

Согласно документам Министерства промышленности и информационных технологий КНР, внедорожник вырос до 5445 мм в длину, а колесная база достигла 3150 мм. Это на 340 и 150 мм больше показателей стандартного Tank 700 соответственно. При этом автомобиль получил полноценный трехрядный салон с шестью местами по схеме 2+2+2 и отдельными креслами капитанского типа во втором ряду.

Источник изображения: carnewschina // MIIT

Для Tank 700 LWB заявлены две силовые установки. Первая представляет собой подключаемый гибрид 2.0T Hi4-Z с аккумулятором емкостью 59,05 кВт•ч, вторая — версия с 3,0-литровым бензиновым V6. Снаряженная масса внедорожника составляет от 3396 до 3480 кг. При этом автомобиль сертифицирован для буксировки прицепа с тормозной системой массой до 2500 кг, что делает его одним из самых тяжелых полноразмерных SUV в своем классе.

Внешность Tank 700 LWB в целом сохранила характерные угловатые формы стандартной модели. На изображениях MIIT заметны вертикальная задняя часть, закрытый держатель запасного колеса, задняя дверь на боковых петлях и камеры систем помощи водителю, встроенные в спойлер.

Источник изображения: carnewschina // MIIT

Покупателям предложат 20- и 22-дюймовые колеса. По габаритам и формату новинка выходит в ту же нишу, которую Great Wall Motor ранее планировала занять флагманским Tank 800, проект которого после 2024 года практически перестал появляться в новостях.