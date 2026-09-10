«Мы выбрали это направление 7 лет назад». Nubia указала на недостаток подэкранной камеры iPhone Duo

Вчера Apple представила свой первый складной телефон, iPhone Duo, оснащенный камерой, расположенной под дисплеем, что вызвало широкое обсуждение.

Чжан Лэй, вице-президент корпорации ZTE и генеральный директор подразделения флагманских продуктов Nubia, опубликовал статью, в которой он обсуждает дизайн камеры под дисплеем в iPhone Duo.

Источник изображения: ithome // Apple

Он заявил, что реализация Apple технологии под дисплеем заслуживает похвалы и доказывает правильность выбранного компанией ZTE семь лет назад направления. При этом он отметил, что современные смартфоны Nubia уже превосходят iPhone Duo в плане реализации подэкранной камеры.

Он отметил, что на цветном дисплее камера Apple под дисплеем несколько заметна в отключенном состоянии. И вспомнил, что в Axon 30 2020 года подэкранная камера тоже была заметна. Плотность пикселей цветного экрана составляла 200 PPI. Новейший Nubia Z80 Ultra достиг 400 PPI, поэтому заметить подэкранную камеру практически невозможно.

Первые фотографии iPhone Duo в руках пользователей показали важную деталь: на большом 7,6-дюймовом внутреннем экране отчетливо видна складка. Зато в Сети хвалят красивую анимацию экранов.

Сегодня в России стартовали предзаказы iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.