Xiaomi представила умную вытяжку, которая «видит» дым и обещает работать без снижения мощности до 10 лет

Xiaomi открыла предзаказы на флагманскую вытяжку Mijia Smart Range Hood 3 Max. Ее рекомендованная цена составляет 5999 юаней, но с учетом государственной субсидии — 4599 юаней.

Новинка использует сразу три технологии удаления дыма: четырехвихревой циклон, высокоскоростной воздушный поток и воздушную завесу, препятствующую попаданию испарений в лицо. Скорость воздушного потока достигает 17,5 м/с, предусмотрено восемь уровней мощности, а 360-ваттный вентилятор создает статическое давление до 1700 Па.

Главная особенность Mijia 3 Max — система управления на основе искусственного интеллекта. Вытяжка оснащена 3-мегапиксельной камерой и обучена на более чем 100 000 реальных сценариев приготовления пищи. Она анализирует состояние дыма каждые 0,1 секунды и может изменить скорость работы всего через 0,6 секунды после появления испарений. ИИ также способен обнаруживать угрозу перелива жидкости из кастрюли и подавать предупреждение, а при совместной работе с некоторыми плитами Mi Home — автоматически отключать нагрев.

Xiaomi предусмотрела круглосуточный контроль газа и дыма, дистанционные уведомления через Mi Home и датчик PM2.5 с отображением загрязнения на трехцветном экране. Система отрицательных ионов заявляет удаление до 97% частиц PM2.5 и стерилизацию до 98%. Рабочее колесо имеет защиту от жира и поддерживает автоматическую сухую очистку без разборки. После 1680 часов испытаний производитель обещает отсутствие снижения мощности всасывания в течение 10 лет. Уровень шума на высокой мощности составляет 59 дБ(А), что на 84% меньше показателя предыдущей модели.

Ранее Xiaomi открыла предзаказы в Китае на Mijia Smart Gas Stove 3 Max — первую плиту компании с ИИ-функциями безопасности.