Не хуже, чем у Intel и AMD? Fujitsu представила 144-ядерный 2-анометровый процессор Monaka

Fujitsu представила серверный процессор Monaka, поставки которого начнутся в 2027 году. Чип получит 144 собственных Arm-ядра с частотой до 2,9 ГГц и TDP до 500 Вт.

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Monaka станет преемником 48-ядерного A64FX, который использовался в японском суперкомпьютере Fugaku. Новый процессор перейдет на архитектуру Arm v9.3-A и получит поддержку SVE2 с двумя 256-битными вычислительными блоками на каждое ядро. Среди поддерживаемых форматов — FP8 и INT8MM, которые используются, в частности, для ускорения инференса нейросетей.

Главная особенность Monaka — компоновка: вычислительные ядра производятся по 2-нм техпроцессу TSMC N2P, а SRAM-кэш и интерфейсы вынесены на отдельные 5-нм кристаллы. Кэш расположен непосредственно под вычислительным кристаллом. Такой подход позволяет не тратить дорогой 2-нанометровый техпроцесс на компоненты, которым переход на более тонкий техпроцесс дает гораздо меньше преимуществ.

Самый горячий вычислительный кристалл расположен сверху, ближе к системе охлаждения, что улучшает охлаждение. Одновременно небольшое расстояние между ядрами и SRAM снижает задержки. Система питания позволяет отдельно регулировать напряжение и частоту каждого ядра.

Monaka выйдет в двух версиях. Старшая получит базовую частоту 2,9 ГГц и TDP 500 Вт и потребует жидкостного охлаждения. Ее производительность достигает 6013 Гфлопс в DGEMM и 96,2 TOPS в INT8.

Энергоэффективная версия сохранит те же 144 ядра, но будет работать на частоте 2,1 ГГц при TDP 350 Вт. Для нее достаточно воздушного охлаждения. Производительность заявлена на уровне 4355 Гфлопс в DGEMM и 69,7 TOPS в INT8.

Каждый процессор поддерживает 12 каналов DDR5 со скоростью от 8000 МТ/с, а также 96 линий PCIe 6.0 с CXL 3.0. Предполагается создание и двухсокетных систем — с 288 ядрами.

Также Fujitsu проработала архитектуру NUMA. Один 144-ядерный процессор можно настроить как восемь узлов по 18 ядер, четыре узла по 36 ядер или единый 144-ядерный NUMA-узел. Конкретная конфигурация будет зависеть от требований программного обеспечения к задержкам, пропускной способности памяти и доступному адресному пространству. Для защиты конфиденциальных данных предусмотрена поддержка Arm Confidential Compute Architecture.

Первые образцы Monaka уже передаются партнерам, серийное производство начнется в 2027 году. Следом, в 2029 году, появится Monaka-X. Он должен перейти на техпроцесс класса 1,4 нм, получить поддержку SME2 и NVLink Fusion от Nvidia. Именно этот процессор Fujitsu планирует использовать в следующем поколении японского суперкомпьютера — FugakuNEXT.