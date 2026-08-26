Роскосмос и «Яндекс Погода» покажут лунное затмение 28 августа в прямом эфире

Роскосмос и «Яндекс Погода» 28 августа покажут в прямом эфире частичное лунное затмение, сообщается на официальном Telegram-канале госкорпорации. Ранним утром 28 августа Луна погрузится в земную тень на рассветном небе и приобретёт красный оттенок. В Роскосмосе отметили, что лунное затмение можно будет увидеть в случае благоприятных погодных условий.

Прямая трансляция будет вестись с побережья Балтийского залива, наблюдательная площадка расположится в поселке Янтарном Калининградской области. Затмение начнётся 28 августа в 04:24 и завершится в 10:02 по московскому времени. Общая продолжительность явления превысит 5,5 часов, частные фазы займут 3 часа 18 минут.

Комментировать лунное затмение будет ведущий программы «Астрограф» и автор фантастических астроснимков Николай Вдовин. Трансляция будет доступна в сообществе Роскосмоса в VK, а также на каналах Роскосмоса на Rutube и YouTube. Подключиться к трансляции можно будет напрямую из приложения или сайта «Яндекс Погоды» с помощью специального виджета. Эфир начнётся 28 августа в 5:30 мск.

Ранее мы писали о том, что Роскосмос и «Яндекс Погода» проводили онлайн-трансляцию солнечного затмения 12 августа 2026 года из Лахта Центра в Санкт-Петербурге.