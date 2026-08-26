Новый Kia Seltos представлен в Китае: 200 л.с., «автомат», акустика Bose — за 150 тыс. юаней (1,9 млн рублей)

Kia начала продажи Seltos второго поколения в Китае. Компактный кроссовер представлен в стандартном исполнении и версии X-Line, всего покупателям доступны шесть комплектаций. Цены — 110 до 150 тыс. юаней (1,4–1,9 млн рублей по актуальному курсу).

Новый Seltos получил полностью переработанный дизайн. В салоне — 10-дюймовая цифровая приборная панель и медиасистема с 27-дюймовым экраном. На нём во время стоянки можно запускать игры. Предусмотрен и голосовой ассистент с ИИ. В старших комплектациях — акустика Bose, многоцветная атмосферная подсветка, панорамная крыша, вентиляция кресел и беспроводная зарядка для смартфона.

Для китайского рынка предусмотрены две силовые установки. Базовая версия оснащается атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с. в сочетании с вариатором. В версиях подороже намного более мощный 1,5-литровый турбомотор на 200 л.с. и классический 8-ступенчатый «автомат». Полного привода нет.

Как пишет Autonews, новый Seltos уже заинтересовал российских дилеров. В «Рольфе» модель назвали одной из наиболее перспективных новинок до конца года. Особый интерес представляет 115-сильная модификация, которая попадает под ставки льготного утильсбора. 200-сильная турбоверсия, по оценке дилера, скорее всего, будет поставляться в значительно меньшем количестве. В «Авилоне» также рассматривают поставки нового Seltos, однако на первом этапе речь может идти о небольших партиях и автомобилях под заказ.