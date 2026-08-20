Xiaomi добавит в HyperOS 4 эффект «стекла», как у iPhone — его получат даже старые смартфоны
Новый интерфейс Soft Light Glass напоминает Apple Liquid Glass
Xiaomi раскрыла список устройств, которые получат новый визуальный эффект Soft Light Glass вместе с обновлением HyperOS 4. Интерфейс использует сложные эффекты освещения и рендеринга и заметно напоминает концепцию Liquid Glass, которую Apple применяет в своих операционных системах.
На первом этапе бета-тестирования функция будет доступна только устройствам с достаточно производительными платформами: Snapdragon 8 Elite и новее, Dimensity 9500 и новее, а также фирменным чипом Xring O1 и последующими версиями. Xiaomi объясняет ограничения необходимостью дополнительной оптимизации эффекта.
Однако впоследствии Soft Light Glass планируют распространить и на более старые модели. В частности, функцию должны получить Xiaomi 13, Redmi K70 и Xiaomi MIX Flip.
В опубликованный список вошли:
- Xiaomi MIX Fold 2, MIX Fold 3, MIX Fold 4 и MIX Flip;
- Xiaomi 13, 14, 15, 17 и 17T;
- Xiaomi Civi 5 Pro;
- Redmi K70, K80, K90 и K100 Pro;
- Redmi Turbo 4 Pro, Turbo 5 и Turbo 5 Max;
- Xiaomi Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro, Pad 8 и Pad 8 Pro;
- Redmi K Pad и Redmi K Pad 2.
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