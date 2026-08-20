20 000 мАч, 55 Вт и встроенный экран — за 70 евро. Мобильный аккумулятор Ugreen Nexode 55W Power Bank вышел в Европе

Ugreen начала продавать в Европе новый мобильный аккумулятор Nexode 55W Power Bank с батареей емкостью 20 000 мАч. Новинка получила встроенный кабель USB-C и дисплей.

Максимальная мощность в 55 Вт доступна для совместимых смартфонов Xiaomi, включая Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Также заявлена совместимость с Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Ноутбуки с подходящими требованиями к питанию заряжаются с мощностью до 45 Вт.

Помимо встроенного кабеля USB-C длиной около 18 см, устройство получило отдельные порты USB-C и USB-A. Благодаря этому одновременно можно подключить три гаджета. Поддерживаются несколько протоколов быстрой зарядки, в числе которых QC 4.0, SCP и UFCS.

Встроенный экран отображает оставшийся заряд и текущую мощность, а также расширенные сведения о состоянии батареи — ее температуру и количество пройденных циклов зарядки. Таким образом, пользователь может следить за деградацией аккумулятора.

По заявлению производителя, аккумулятор прошел ряд испытаний на устойчивость к потенциально опасным повреждениям, включая тест с проколом ячейки, призванный оценить риск возгорания и теплового разгона.

Габариты мобильного аккумулятора составляют 116,5 × 71 × 30 мм, масса — 389 граммов.

Ugreen Nexode 55W Power Bank уже появился на Amazon в Великобритании, Германии, Франции и других европейских странах. В Великобритании он стоит 40 фунтов, в странах еврозоны — от 70 евро.