Motorola Edge 50 Ultra получил Android 17 с новым дизайном и функцией в стиле Dynamic Island

Motorola начала распространять бета-версию Android 17 для флагманского Edge 50 Ultra. С момента открытия регистрации на тестирование прошло около четырех месяцев. Обновление уже получили некоторые пользователи, ранее присоединившиеся к программе бета-тестирования.

Прошивка имеет номер A171UVH.42 и занимает внушительные 5,24 ГБ. Помимо функций Android 17, она включает патч безопасности за август 2026 года.

Новая версия системы заметно меняет интерфейс Motorola. Появились обновленные значки в строке состояния, классический центр управления, режим Landscape Stereo, улучшенная яркость HDR и информация о состоянии аккумулятора.

Еще одно изменение напоминает Apple Dynamic Island: функция Live Updates теперь отображается непосредственно в области центрального отверстия фронтальной камеры, тогда как раньше уведомления появлялись слева.

Обновления коснулись и экрана блокировки — пользователям доступны новые варианты часов с расширенными настройками типографики и оформления. Motorola также упростила создание скриншотов и запуск режима разделенного экрана: обе функции теперь можно активировать жестом свайпа тремя пальцами вниз.