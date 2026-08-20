Motorola Edge 50 Ultra получил Android 17 с новым дизайном и функцией в стиле Dynamic Island
Обновление весит 5,24 ГБ и приносит новый дизайн интерфейса
Motorola начала распространять бета-версию Android 17 для флагманского Edge 50 Ultra. С момента открытия регистрации на тестирование прошло около четырех месяцев. Обновление уже получили некоторые пользователи, ранее присоединившиеся к программе бета-тестирования.
Прошивка имеет номер A171UVH.42 и занимает внушительные 5,24 ГБ. Помимо функций Android 17, она включает патч безопасности за август 2026 года.
Новая версия системы заметно меняет интерфейс Motorola. Появились обновленные значки в строке состояния, классический центр управления, режим Landscape Stereo, улучшенная яркость HDR и информация о состоянии аккумулятора.
Еще одно изменение напоминает Apple Dynamic Island: функция Live Updates теперь отображается непосредственно в области центрального отверстия фронтальной камеры, тогда как раньше уведомления появлялись слева.
Обновления коснулись и экрана блокировки — пользователям доступны новые варианты часов с расширенными настройками типографики и оформления. Motorola также упростила создание скриншотов и запуск режима разделенного экрана: обе функции теперь можно активировать жестом свайпа тремя пальцами вниз.
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