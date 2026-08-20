Обновлений больше не будет: Xiaomi прекратила поддержку популярных моделей Xiaomi и Redmi

Устройства больше не будут получать HyperOS и ежемесячные патчи безопасности

Xiaomi обновила список устройств, достигших стадии EOL (End of Life), для которых компания больше не предоставляет программную поддержку. В новую подборку вошли сразу шесть моделей, включая Xiaomi 12S Pro и популярный Redmi Note 12R.

Владельцы устройств из EOL-списка больше не смогут рассчитывать на регулярные обновления HyperOS и ежемесячные исправления безопасности. Исключением могут стать только критические уязвимости: в случае серьезной угрозы Xiaomi может выпустить отдельный экстренный патч даже для официально неподдерживаемого устройства.

В обновленный список вошли: Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Lite, Redmi Pad SE, Redmi Note 12R, Redmi 12R и Redmi 12 5G.

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Сами устройства продолжат работать в обычном режиме, однако со временем они будут становиться менее защищенными от новых угроз и не получат функции, которые появятся в последующих версиях HyperOS.

Для владельцев устройств из EOL-списка это означает, что при желании получать новые функции и актуальные обновления безопасности постепенно придется задуматься о переходе на более новую модель.