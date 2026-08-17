На атомный ледокол «Ленинград» установили реакторы

На судне два реактора РИТМ-200, они должны прослужить 40 лет

Пресс-служба «Балтзавода» сообщила, что специалисты предприятия выполнили один из ключевых этапов строительства атомного ледокола проекта 22220 «Ленинград», установив на его борт два ядерных реактора РИТМ-200. О готовности комплекта реакторов мы сообщали в конце июля текущего года. Сейчас оба энергоблока заняли штатные места, начался монтаж реакторов и вспомогательного оборудования.

Фото: Балтзавод

Реакторные установки станут основой энергетической системы ледокола. Вес одного реактора превышает 147 тонн, высота составляет 7,3 метра, диаметр – 3,3 метра. Тепловая мощность каждой установки – 175 МВт. Реакторы спроектированы для надёжной работы в суровых арктических условиях, заявляет производитель. Назначенный срок службы РИТМ-200 составляет 40 лет, топливо перезагружается каждые 7 лет.

«РИТМ-200» – это водо-водяные ядерные реакторы двухконтурной схемы, разработанные Росатомом. Парогенераторы этих реакторов встроены прямо в корпус активной зоны в отличие от традиционных схем с внешними парогенераторами. Это снижает риск утечек теплоносителя, уменьшает габариты и массу установки, а также упрощает монтаж и демонтаж.

Конструкция реакторов позволила сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными. Благодаря возможности набора и сброса водяного балласта они могут работать как в глубоких арктических морях, так и заходить в устья сибирских рек. Атомный ледокол «Ленинград» станет шестым судном проекта 22220.