Такого самолета нет ни у Boeing, ни у Airbus. Китай разрабатывает авиалайнер на 800 человек — в духе американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit

Китайские исследователи представили аэродинамическую модель перспективного пассажирского самолета схемы «летающее крыло», который в будущем сможет перевозить более 800 пассажиров. Проект может стать одним из самых амбициозных направлений китайской программы создания собственных больших гражданских самолетов.

В отличие от классических авиалайнеров с четко разделенными фюзеляжем, крыльями и хвостовым оперением, новый самолет должен представлять собой единый широкий несущий корпус. Фактически значительная часть самого планера одновременно выполняет функцию крыла и создает подъемную силу.

Ширина самолета должна составить около 85 метров, а длина — примерно 43 метра. Размах получается приблизительно в 1,6 раза больше, чем у американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, который также построен по схеме «летающее крыло».

По пассажировместимости китайский концепт должен значительно превзойти крупнейший серийный пассажирский авиалайнер Airbus A380. Последний в типичной конфигурации способен перевозить около 555 человек, но китайская разработка рассчитана более чем на 800 пассажиров.

Концепцию разрабатывает Китайский центр исследований и разработок в области аэродинамики CARDC (China Aerodynamics Research and Development Centre). Этот национальный институт ранее участвовал в крупных китайских авиационных программах — пассажирского COMAC C919 и транспортного Y-20.

Главное потенциальное преимущество схемы «летающее крыло» — высокая аэродинамическая эффективность. У традиционного лайнера значительная часть фюзеляжа создает сопротивление и лишь ограниченно участвует в формировании подъемной силы. В схеме «летающее крыло» большая площадь работает на создание подъемной силы, что теоретически позволяет снизить расход топлива при перевозке большого числа пассажиров.

Однако гражданский самолет такой формы создает и множество инженерных проблем. Необходимо заново решать вопросы компоновки пассажирского салона, аварийной эвакуации сотен людей, герметизации огромного нестандартного корпуса, управляемости, размещения иллюминаторов и обеспечения комфорта пассажиров, сидящих далеко от продольной оси самолета.

Кроме того, при ширине 85 метров такой авиалайнер превышает стандартное ограничение 80 метров для аэродромного кода F ICAO, под который проектировались в том числе Airbus A380. Это потенциально потребует особых требований к рулежным дорожкам, стоянкам и другой аэропортовой инфраструктуре либо изменения конструкции серийного самолета.

Работа идет на фоне расширения китайской программы гражданской авиации. Помимо уже выпускающегося C919, Китай развивает широкофюзеляжный C929 примерно на 280 пассажиров, первый полет которого ожидается ориентировочно в 2030 году. Параллельно прорабатывается сверхзвуковой пассажирский C949, концепция которого частично опирается на исследования технологий, применяемых в американском экспериментальном самолете NASA X-59.