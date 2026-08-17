Samsung кардинально переработает Galaxy S27, чтобы он снимал лучше (особенно с зумом)

Изменения затронут не только саму камеру, но даже материнскую плату и алгоритмы съемки

Samsung готовит серьезную переработку камер будущего Galaxy S27. Изменения могут затронуть не только сенсоры, но и саму архитектуру смартфона: системную плату, обработку изображения, взаимодействие ISP с памятью и алгоритмы зума.

Согласно данным инсайдера Schrodinger, Samsung изменила компоновку системной платы Galaxy S27, чтобы оптимизировать работу компонентов, связанных с мобильной фотографией. Новая архитектура должна обеспечить более эффективный обмен данными между сенсором камеры, процессором обработки изображений ISP и подсистемой памяти.

Одним из главных направлений станет развитие внутриcенсорного зума, который Samsung уже применяла в Galaxy S25 Edge с 200-мегапиксельным сенсором. Высокое разрешение сенсора позволяет использовать центральную часть матрицы для получения увеличенного изображения, не прибегая к обычному цифровому масштабированию уже готового снимка.

В Galaxy S25 Edge такой принцип используется, в частности, при съемке с зумом 2x и 4x. Для Galaxy S27 Samsung якобы собирается дополнительно улучшить технологию за счет сочетания аппаратных и программных решений. Главная цель — сохранить больше мелких деталей при сильном кадрировании и эффективнее использовать возможности 200-мегапиксельного датчика.

Переработка системной платы также должна помочь при обработке фотографий высокого разрешения. 200-мегапиксельные снимки создают огромные объемы данных, которые необходимо быстро считывать с матрицы, передавать в память и обрабатывать ISP. Поэтому скорость обмена между этими компонентами напрямую влияет как на быстродействие камеры, так и на итоговое качество фотографий.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.