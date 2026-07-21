«Отработал без единого сбоя». Роскосмос успешно испытал спутниковый модем «Гонец»

Спутниковая система «Гонец» (входит в структуру «Роскосмоса») совместно с компанией «СТЭККОМ» успешно испытала новый компактный спутниковый модем «АТ-Гонец» (УРМ-Д2), предназначенный для устройств интернета вещей (IoT), работающих вне зоны покрытия сотовых сетей.

Изображение: Роскосмос

Испытания прошли в Москве. В ходе тестов специалисты многократно отключали модем от питания, проверяя его устойчивость к сбоям. После каждого включения устройство корректно восстанавливало работу и сохраняло все переданные данные.

«Новый модем отработал без единого сбоя: прибор отключали от питания, но после восстановления все данные сохранились на 100%. Передавали информацию от крошечных 10 байт до 20 килобайт — всё дошло в целости», — сообщили в Роскосмосе.

Одним из главных преимуществ новинки стали ее габариты. «АТ-Гонец» оказался примерно в шесть раз компактнее модема предыдущего поколения, благодаря чему его будет значительно проще встраивать в транспорт, промышленное оборудование и автономные системы мониторинга.

Модем рассчитан на работу там, где отсутствует мобильная связь. Его планируется использовать на железнодорожном и автомобильном транспорте, морских судах, удаленных промышленных объектах, нефтегазовых месторождениях, автоматических метеостанциях и других объектах, которым требуется надежная спутниковая передача данных.