Светящаяся решетка и новый V8 с Euro 7. Анонсирован Maybach GLS 2026 — конкурент Rolls-Royce Cullinan
Опубликован первый тизер
Mercedes-Maybach начала тизерную кампанию обновленного GLS вскоре после рестайлинга стандартной модели. Новый флагманский внедорожник должен составить конкуренцию Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, сделав ставку на еще более роскошное оснащение и эффектный внешний вид.
Судя по опубликованному видеоролику, автомобиль сохранит фирменные светодиодные дневные ходовые огни в форме звезд, но получит светящуюся окантовку массивной решетки радиатора. Кроме того, подсветкой обзаведутся эмблема Maybach на капоте и логотип Mercedes-Benz.
Традиционно для версии Maybach кузов украсят многочисленные хромированные элементы, включая решетку радиатора, воздухозаборники и детали бамперов. Ожидается, что внедорожник также получит новые кованые колесные диски с центральными колпачками, аналогичные недавно представленному Mercedes-Maybach S-Class.
В салоне, по предварительным данным, появится новейшая мультимедийная система MBUX Superscreen с эксклюзивным интерфейсом Maybach. Покупателям предложат раздельные кресла второго ряда, охлаждаемый отсек для напитков и отделку из высококачественной кожи.
Технические характеристики пока не раскрываются. Предыдущий Mercedes-Maybach GLS 600 оснащался 4,0-литровым битурбированным V8 мощностью 550 л.с. и крутящим моментом 729 Нм. По слухам, обновленная модель может получить новый 4,0-литровый двигатель V8 с плоским коленчатым валом, соответствующий экологическому стандарту Euro 7, при сохранении сопоставимой мощности.
Комментарии