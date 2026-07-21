Светящаяся решетка и новый V8 с Euro 7. Анонсирован Maybach GLS 2026 — конкурент Rolls-Royce Cullinan

Mercedes-Maybach начала тизерную кампанию обновленного GLS вскоре после рестайлинга стандартной модели. Новый флагманский внедорожник должен составить конкуренцию Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga, сделав ставку на еще более роскошное оснащение и эффектный внешний вид.

Судя по опубликованному видеоролику, автомобиль сохранит фирменные светодиодные дневные ходовые огни в форме звезд, но получит светящуюся окантовку массивной решетки радиатора. Кроме того, подсветкой обзаведутся эмблема Maybach на капоте и логотип Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz GLS 2026. Фото Mercedes/carscoops

Традиционно для версии Maybach кузов украсят многочисленные хромированные элементы, включая решетку радиатора, воздухозаборники и детали бамперов. Ожидается, что внедорожник также получит новые кованые колесные диски с центральными колпачками, аналогичные недавно представленному Mercedes-Maybach S-Class.

В салоне, по предварительным данным, появится новейшая мультимедийная система MBUX Superscreen с эксклюзивным интерфейсом Maybach. Покупателям предложат раздельные кресла второго ряда, охлаждаемый отсек для напитков и отделку из высококачественной кожи.

Maybach GLS 2026. Фото Mercedes/carscoops