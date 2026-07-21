Самый большой iPhone в истории. Apple готовит смартфон с экраном 7 дюймов

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Apple разрабатывает прототип смартфона, который будет оснащен экраном диагональю от 6,96 до 7 дюймов.

Пока что неизвестно, в каком будущем смартфоне Apple может появиться такой экран. Возможно, это будет iPhone 20 Pro Max, но информация требует подтверждения.

Изображение Grok

Apple постепенно увеличивает размеры экранов своих самых крупных смартфонов. iPhone 16 Pro Max стал первой моделью компании с дисплеем диагональю 6,9 дюйма, и этот показатель сохранился в iPhone 17 Pro Max.

Помимо увеличения диагонали, серия iPhone 20 может получить серьезное обновление дизайна. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple может пропустить название iPhone 19 и сразу перейти к линейке iPhone 20 в 2027 году — к 20-летию выхода первого iPhone.