GeForce RTX 50, AMD Ryzen 5 или Intel Core i5, NVMe от 1 ТБ: какие персональные сборки ПК заказывают россияне в «М.Видео»

Новые компьютеры чаще всего получают видеокарты NVIDIA, процессоры среднего класса и быстрые SSD

«М.Видео» проанализировала первые заказы услуги профессиональной сборки персональных компьютеров, запущенной в июне 2026 года, и выяснила, какие комплектующие чаще всего выбирают российские пользователи.

Главным трендом стали видеокарты Nvidia GeForce RTX 50-й серии, процессоры AMD Ryzen 5 и Intel Core i5, а также NVMe-накопители объемом от 1 ТБ. Половина заказов на сборку ПК пришлась на Москву, еще по 20% — на Краснодар и Новосибирск. Первые компьютеры также собрали специалисты в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Среди материнских плат лидируют модели Gigabyte на чипсетах B550 и B760, а также MSI A520M PRO. При выборе процессоров покупатели практически одинаково выбирают AMD и Intel: наиболее популярными стали Ryzen 5 и Core i5, которые предлагают оптимальное сочетание цены и производительности.

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В более мощных игровых конфигурациях пользователи чаще выбирают связку AMD Ryzen 7 и видеокарты Nvidia GeForce RTX 5070. При этом самой востребованной видеокартой среди первых заказов стала GeForce RTX 5050.