Робот Unitree G1 научился убирать вещи, загружать посудомойку и выполнять другие дела по дому

Гуманоидный робот Unitree G1 получил обновленную модель искусственного интеллекта UnifoLM-OminiA-0.3 и научился выполнять ряд домашних операций. Компания продемонстрировала возможности устройства, которое самостоятельно анализирует окружающую обстановку и выполняет поручения.

Во время демонстрации G1 обнаружил разбросанные на полу подушки, определил их положение, построил маршрут до дивана и аккуратно перенес их на место. Кроме того, робот смог собрать одежду и положить ее в корзину для белья, а также загрузить тарелки в посудомоечную машину.

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В финале ролика андроид выполнил еще одну задачу — по просьбе человека вручную изменил высоту больничной кровати, показав возможность взаимодействия с объектами из реального мира.

При этом Unitree уточнила, что демонстрация проводилась в тестовых условиях, то есть не все серийные экземпляры робота обладают такими же возможностями. Для выполнения сложных действий требуется специальная настройка программного обеспечения и обучение.