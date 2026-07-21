Li Auto занялась производством микросхем

Li Auto выделила подразделение по разработке собственных чипов в отдельную компанию. Новое предприятие Xinchuang Zhihe (Shanghai) Technology Co., Ltd. было зарегистрировано 13 июля 2026 года с уставным капиталом 100 тыс. юаней. Компания полностью принадлежит Li Auto.

Новая структура займется разработкой фирменных автомобильных процессоров с искусственным интеллектом. Именно она будет отвечать за полный цикл создания чипов серии Mach M100 — от проектирования архитектуры и разработки IP-блоков до создания компиляторов, производства и проверки микросхем для использования в автомобилях.

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Ранее аналогичным путем пошла Nio, выделив направление по созданию автомобильных чипов в отдельную дочернюю компанию Anhui Shenji Technology.