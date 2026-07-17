Индия впервые запустит в космос частную ракету Vikram-1

18 июля Индия планирует провести первый в своей истории запуск частной ракеты-носителя орбитального класса.

Ракета Vikram-1 компании Skyroot Aerospace стартует с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. В ходе испытательной миссии она должна вывести полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту высотой 450 км с наклонением 60 градусов.

По словам генерального директора Skyroot Aerospace Павана Кумара Чанданы, все этапы наземных испытаний успешно завершены, и компания рассчитывает получить ценные данные о работе ракеты в реальных условиях. Именно результаты первого полёта станут основой для дальнейшего развития программы и организации регулярных коммерческих запусков.

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Операционный директор Нага Бхарат Дака отметил, что испытание позволит проверить все технологии, созданные компанией за последние годы. После анализа телеметрии инженеры займутся доработкой конструкции и подготовкой следующих миссий.

Vikram-1 представляет собой многоступенчатую ракету высотой примерно с семиэтажный дом. Она получила композитный корпус из углеволокна, собственные двигатели, часть которых изготовлена методом 3D-печати, а также мощные твердотопливные ускорители.