После отмены запуска Starship акции SpaceX обрушились ниже цены IPO

Акции SpaceX продолжают дешеветь после отмены очередного запуска сверхтяжёлой ракеты Starship. По итогам основной торговой сессии бумаги компании опустились на 3,1%, до 131,11 доллара, а на дополнительных торгах потеряли ещё более 3%. Хотя в моменте они падали до 121 доллара. В результате акции уже торгуются ниже цены IPO, которая составляла 135 долларов.

Распродажа продолжается уже пять торговых дней подряд. Инвесторы негативно отреагировали на перенос первого испытательного полёта Starship V3 — новейшей версии многоразовой ракеты высотой около 120 метров.

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Напомним, во время стартового окна с базы Starbase в Техасе автоматическая система прервала запуск. Как сообщил Илон Маск, причиной стало то, что часть двигателей Raptor не смогла успешно запуститься. По его словам, перед новой попыткой специалисты заменят два двигателя, а следующий запуск, вероятнее всего, состоится в начале следующей недели.