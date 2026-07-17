Пропускная способность вырастет сразу в 10 раз, до 1 Тбит/с. SpaceX раскрыла возможности спутников Starlink V3

SpaceX запустила отдельный сайт, посвящённый спутникам нового поколения Starlink V3, и раскрыла их основные характеристики.

Компания обещает серьёзный скачок производительности: пропускная способность одного спутника увеличится примерно в десять раз по сравнению с Starlink V2 и достигнет 1 Тбит/с на загрузку данных. Скорость передачи данных от пользователей вырастет ещё сильнее — до 160 Гбит/с, что примерно в 22 раза больше, чем у предыдущего поколения.

Количество лучей связи также резко увеличится: каждый спутник получит по 2048 лучей для передачи и приёма данных вместо 192 и 144 соответственно у Starlink V2. Это стало возможным благодаря новым фазированным антенным решёткам и разработанным SpaceX специализированным чипам. Кроме того, новые модемы смогут обрабатывать примерно в 64 раза больше трафика на один чип, динамически распределяя ресурсы сети между пользователями.

Изображение Starlink

Каждый Starlink V3 будет оснащён шестью лазерными линиями связи со скоростью 400 Гбит/с каждая, формируя глобальную сеть обмена данными между спутниками. Также предусмотрены четыре многодиапазонные радиочастотные антенны, а пропускная способность каналов связи с наземной инфраструктурой вырастет более чем в восемь раз — до 1,2 Тбит/с.

Солнечные панели нового поколения будут вырабатывать вдвое больше энергии, а их конструкция оптимизирована для снижения сопротивления атмосферы на низкой орбите. SpaceX также заявляет, что один запуск Starship со спутниками Starlink V3 обеспечит примерно в 20 раз большую суммарную ёмкость сети, чем запуск Falcon 9 со спутниками Starlink V2.