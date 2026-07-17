Пропускная способность вырастет сразу в 10 раз, до 1 Тбит/с. SpaceX раскрыла возможности спутников Starlink V3
Новые спутники получат рекордную пропускную способность, мощные лазерные линии связи и смогут обеспечить связь со смартфонами без специального оборудования
SpaceX запустила отдельный сайт, посвящённый спутникам нового поколения Starlink V3, и раскрыла их основные характеристики.
Компания обещает серьёзный скачок производительности: пропускная способность одного спутника увеличится примерно в десять раз по сравнению с Starlink V2 и достигнет 1 Тбит/с на загрузку данных. Скорость передачи данных от пользователей вырастет ещё сильнее — до 160 Гбит/с, что примерно в 22 раза больше, чем у предыдущего поколения.
Количество лучей связи также резко увеличится: каждый спутник получит по 2048 лучей для передачи и приёма данных вместо 192 и 144 соответственно у Starlink V2. Это стало возможным благодаря новым фазированным антенным решёткам и разработанным SpaceX специализированным чипам. Кроме того, новые модемы смогут обрабатывать примерно в 64 раза больше трафика на один чип, динамически распределяя ресурсы сети между пользователями.
Каждый Starlink V3 будет оснащён шестью лазерными линиями связи со скоростью 400 Гбит/с каждая, формируя глобальную сеть обмена данными между спутниками. Также предусмотрены четыре многодиапазонные радиочастотные антенны, а пропускная способность каналов связи с наземной инфраструктурой вырастет более чем в восемь раз — до 1,2 Тбит/с.
Солнечные панели нового поколения будут вырабатывать вдвое больше энергии, а их конструкция оптимизирована для снижения сопротивления атмосферы на низкой орбите. SpaceX также заявляет, что один запуск Starship со спутниками Starlink V3 обеспечит примерно в 20 раз большую суммарную ёмкость сети, чем запуск Falcon 9 со спутниками Starlink V2.
В дальнейшем технологии Starlink V3 лягут в основу спутников Starlink Mobile Gen 2, которые смогут обеспечивать скорость уровня LTE для обычных смартфонов без каких-либо модификаций.
Комментарии