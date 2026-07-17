Высокоскоростной спутниковый интернет с минимальной задержкой Starlink захватывает целый континент: к Сети подключили в Кот-д'Ивуаре

Starlink продолжает расширять присутствие в Африке, где сервис уже доступен в 28 странах

Илон Маск сообщил о новом этапе расширения сети Starlink: спутниковый интернет заработал в Кот-д'Ивуаре.

Предприниматель подтвердил начало работы спутникового интернета, опубликовав сообщение официального аккаунта Starlink с картой Африки, на которой Кот-д'Ивуар отмечен как новая территория покрытия.

Фото SpaceX

Запуск стал возможен после того, как в июне 2026 года власти страны выдали компании лицензию на предоставление услуг фиксированного спутникового интернета сроком на 12 месяцев. В первую очередь сервис ориентирован на регионы, где отсутствует надёжная наземная инфраструктура связи. Предполагается, что Starlink поможет обеспечить интернетом сельские районы, школы и медицинские учреждения.

С выходом в Кот-д'Ивуар Starlink расширил своё присутствие до 28 стран Африки. Компания продолжает активно развивать сеть на континенте, предлагая высокоскоростной спутниковый интернет в местах, где строительство традиционных сетей остаётся сложным или экономически невыгодным.

Изображение Starlink