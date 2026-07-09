«Мы хотим дать ему руки»: в России разработали манипулятор для беспилотников

Специалисты Института информационных технологий РТУ МИРЭА разработали манипулятор для беспилотников. Создатели устройства отметили, что сейчас дрон — это, по сути, летающая камера. «Он может смотреть, но не может трогать. Мы хотим дать ему руки», — сказал лидер проекта Александр Митницкий, студент университета.

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Новая разработка позволит оснастить беспилотные аппараты универсальным манипулятором на основе тросово-звенной конструкции, который будет достаточно лёгким для дрона и достаточно сильным, чтобы взаимодействовать с предметами. Конструкция манипулятора напоминает скелет с сухожилиями или щупальце с мышцами, такой манипулятор может переместиться почти в любую точку полусферы перед собой, рассказал Митницкий.