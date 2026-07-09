«Мы хотим дать ему руки»: в России разработали манипулятор для беспилотников

Специалисты Института информационных технологий РТУ МИРЭА разработали манипулятор для беспилотников. Создатели устройства отметили, что сейчас дрон — это, по сути, летающая камера. «Он может смотреть, но не может трогать. Мы хотим дать ему руки», — сказал лидер проекта Александр Митницкий, студент университета.
Новая разработка позволит оснастить беспилотные аппараты универсальным манипулятором на основе тросово-звенной конструкции, который будет достаточно лёгким для дрона и достаточно сильным, чтобы взаимодействовать с предметами. Конструкция манипулятора напоминает скелет с сухожилиями или щупальце с мышцами, такой манипулятор может переместиться почти в любую точку полусферы перед собой, рассказал Митницкий.
Такие «руки» позволят наземным роботам взять пробу грунта, открыть дверь или подцепить груз. А воздушный беспилотник-курьер сможет не сбрасывать посылки, а аккуратно ставить их на площадку или забирать для доставки. К настоящему моменту авторы проекта изготовили прототип манипулятора и создали алгоритмы управления, которые обеспечивают точность и предсказуемость движений, рассказали в пресс-службе университета.
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