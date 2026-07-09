AliExpress: самые востребованные ноутбуки в России середины 2026 года

Десятое место занял единственный чисто игровой ноутбук в топ-10 и самый дорогой

Ноутбуки и планшеты

Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи ноутбуков за второй квартал 2026 года и составила рейтинг самых популярных моделей. Места распределены по числу проданных устройств.

Фото: Honor

В топе доминируют устройства от брендов Honor, Xiaomi и Lenovo, при этом покупатели чаще всего выбирали модели среднего ценового сегмента — от 40 до 90 тысяч рублей. В десятку также попали компактный трансформер и игровой ноутбук с видеокартой последнего поколения. Целиком топ-10 выглядит так:

  1. Honor MagicBook X16
  2. Honor MagicBook Pro
  3. Redmi Book Pro 16
  4. Redmi Book 16
  5. Lenovo ThinkBook 16+
  6. Lenovo Xiaoxin Pro 14 GT
  7. Honor MagicBook X16 Plus
  8. Honor MagicBook X14
  9. Chuwi MiniBook X
  10. Mechrevo 16 Pro
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