AliExpress: самые востребованные ноутбуки в России середины 2026 года

Команда AliExpress СНГ проанализировала продажи ноутбуков за второй квартал 2026 года и составила рейтинг самых популярных моделей. Места распределены по числу проданных устройств.

В топе доминируют устройства от брендов Honor, Xiaomi и Lenovo, при этом покупатели чаще всего выбирали модели среднего ценового сегмента — от 40 до 90 тысяч рублей. В десятку также попали компактный трансформер и игровой ноутбук с видеокартой последнего поколения. Целиком топ-10 выглядит так: