Производитель гуманоидных роботов Digit выходит на биржу с оценкой $2,5 млрд

Agility Robotics объединится с Churchill Capital Corp XI, чтобы привлечь более $620 млн и ускорить выпуск роботов для заводов и логистики

Американская компания Agility Robotics, разработчик гуманоидного робота Digit, договорилась о выходе на биржу через слияние со специальной компанией Churchill Capital Corp XI. Сделка оценивает Agility Robotics в $2,5 млрд до привлечения новых инвестиций и должна принести объединённой компании более $620 млн средств.

В рамках сделки около $200 млн будет привлечено через частное размещение акций (PIPE), которое возглавит Foxconn совместно с другими существующими и новыми институциональными инвесторами. После завершения объединения компания сохранит название Agility и будет торговаться на одной из крупных североамериканских бирж под тикером AGLT.

Agility Robotics из американского штата Орегон разрабатывает робота Digit, предназначенного для работы на производстве, в распределительных центрах и логистике. Компания заявляет, что робот уже используется в коммерческих условиях у клиентов, среди которых Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada и Mercado Libre.

По данным Agility, Digit уже отработал более 65 000 часов на девяти объектах заказчиков. Компания также сообщила о более чем $300 млн заказах на следующее поколение робота Digit v5, которые зависят от выполнения договорных условий. Потенциальный список клиентов включает более 30 компаний.

Фото: Agility Robotics

Digit v5 создаётся как гуманоидный робот с искусственным интеллектом, способный безопасно работать рядом с людьми в промышленных помещениях. Agility разрабатывает для него собственную платформу физического ИИ, которая объединяет восприятие окружающей среды, принятие решений и управление движением на основе данных, собранных во время коммерческой эксплуатации роботов.

Генеральный директор Agility Robotics Пегги Джонсон заявила, что компания сосредоточена на расширении поставок, увеличении числа внедрений и развитии технологий робототехники, систем безопасности и корпоративного программного обеспечения. По оценке руководства компании, рынок применения гуманоидных роботов в производстве, распределении и логистике США может достигать примерно $1 трлн.

Сооснователь Agility Robotics и главный специалист по робототехнике Джонатан Хёрст отметил, что ключевым условием масштабного внедрения гуманоидных роботов является совместная безопасность — возможность работать в одних пространствах с людьми без необходимости перестраивать существующую инфраструктуру.

Компания сотрудничает с Google DeepMind и Nvidia. Последняя недавно выбрала Agility Robotics первым партнёром для Nvidia Halos — платформы безопасности для физических систем искусственного интеллекта и гуманоидных роботов.

Для массового производства Agility создала завод RoboFab, рассчитанный на выпуск до 10 000 гуманоидных роботов в год, а также облачную платформу Agility Arc для управления парком роботов и их развёртывания. Компания заявляет, что около 75% компонентов Digit производятся в США.