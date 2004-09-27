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    27 сентября 2004

    Samsung представила 5 новых камер и аксессуары:

    22:54

    Plextor PX-716A: 4x запись двухслойных DVD, 16x запись DVD+R/-R:

    18:20

    Семинар "Введение в фотографию":

    17:20

    ProMOS и Hynix: новый этап сотрудничества:

    14:29

    Производители системных плат наконец-то довольны результатами продаж:

    13:28

    gigabeat F и gigabeat G10 — новые плееры Toshiba:

    11:14

    Sony планирует предложить разработчикам компоненты устройств с поддержкой Blu-ray Disc:

    10:30

    Kingston обновляет линейку DataTraveler:

    10:20

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 сентября 2004 года):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 сентября 2004 года):

    10:00

    Olympus и Fuji FotoFilm: 1 Гб xD-Picture Card:

    09:41

    DVx/DVx Diva от Concord — функциональность "швейцарского ножа" в камере:

    08:53

    Intel отказывается от функциональности WLAN AP в 915/925X:

    08:31

    Renesas анонсировала два вида 4 Гбит микросхем AG-AND:

    08:03

    Extreme AX700PRO/TVD/256M: графический адаптер ASUS на X700:

    07:44

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