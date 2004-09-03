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    3 сентября 2004

    Jendigital JD 6.0 z3 и z3 MPEG4: две новых цифровых камеры Jenoptik:

    19:20

    HDPS-M1: новый накопитель Sony для цифровой фотографии:

    18:57

    iP4000R, iP5000 и iP6000D: еще три новых принтера Canon серии PIXMA:

    18:41

    IBM отзывает 225 тысяч адаптеров питания для ноутбуков:

    18:08

    EW1621: внешний 16х пишущий DVD-привод BenQ:

    17:49

    Stylus CX3600 и Perfection 4180 Photo: новые МФУ и сканер EPSON:

    12:53

    Gmini400: еще один PMV от Archos:

    11:49

    MX-1000: беспроводная оптическая мышь Logitech с лазером вместо светодиода:

    09:21

    Intel переносит выпуск Madison 9M на четвертый квартал:

    07:08

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