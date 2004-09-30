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    30 сентября 2004

    SPA — цифровой фотоальбом SanDisk:

    15:12

    Тайвань прогнозирует снижение цен корейскими производителями ЖК-панелей:

    14:50

    Фото дня — системная плата на базе i915 с наличием AGP/PCI-E слотов:

    14:15

    Iomega обновляет линейку DVD-приводов, сетевых жестких дисков:

    14:05

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9:

    13:30

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.8 Alpha 4:

    13:05

    Графика: ACDSee v.7.0:

    12:40

    Текстовые редакторы: Win32Pad v.1.5.6:

    12:15

    GECUBE RADEON 9800 eXTreme — очередная разработка Info-Tek:

    12:11

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.51 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:50

    DVD Forum одобрил физические спецификации HD-DVD-RW:

    11:35

    Дополнение к новости по разблокирование конвейеров у GeForce 6800:

    11:30

    Запись: Burn4Free v.1.0.1.0:

    11:25

    Тестовые приложения: 3DMark05 v.1.0.0:

    11:05

    Диагностика: Intel Processor ID Utility v.1.0:

    10:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:30

    Seagate начала поставки 100 Гб Momentus 5400.2:

    10:27

    Ricoh GR1: новое – это не забытое старое:

    10:25

    Обновление прошивок для приводов BTC:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 сентября):

    10:00

    Мировой рынок памяти: в ближайшую неделю цены будут стабильны:

    09:32

    SD20-512M: еще одна High-Speed Secude Digital флэш-карта от I-O Data:

    09:04

    IBM создала самый быстрый суперкомпьютер:

    06:43

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