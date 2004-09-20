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    20 сентября 2004

    Microsoft: обновление для системы Windows XP с пакетом обновления 2 (KB884020):

    19:03

    Официальные драйверы для чипсетов NVIDIA nForce 1/2/3:

    18:43

    Обновление прошивок для приводов Pioneer:

    18:38

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    18:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 сентября):

    18:29

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 сентября 2004 года):

    18:24

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 сентября 2004 года):

    18:23

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 сентября 2004 года):

    17:58

    SST39WF800A — 8 Мбит 1,8 В микросхемы NOR-флэш от SST:

    16:32

    GA-8TRX330-L — системная плата Gigabyte на ATI RX330:

    16:08

    Kingston выпускает 2 и 4 Гб CompactFlash Elite Pro:

    14:56

    RX480 — уже в конце сентября:

    14:00

    ATI предлагает использовать GPU системную память: технология HyperMemory:

    12:56

    iSuppli: в 2005 году рынок флэш-памяти продолжит расти:

    12:35

    Silent 775 — новый кулер Thermaltake:

    11:50

    Samsung представила 2 Гбит DDR2 SDRAM, 8 Гбит NAND-флэш и 667 МГц процессор для телефонов:

    11:20

    AMD Athlon 64 3000+ — официально:

    10:33

    Мировой рынок памяти: цены на спотовых рынках выравниваются:

    10:04

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