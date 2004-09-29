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    29 сентября 2004

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R342 25.09.2004:

    18:55

    LEICA Digital Module-R: цифровой задник для 35-мм камер:

    18:41

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.0.19 "Pranayama" Beta:

    18:30

    Настройщики: WindowsBlinds v.4.4:

    18:30

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.7.1.2:

    18:05

    Мультимедиа: MP3tag v.2.22f Beta:

    17:40

    Запись: CDBurnerXP Pro v.3.0.115 Beta:

    17:15

    QV-R52 — 5-мегапиксельная камера CASIO:

    17:08

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.4.0:

    16:50

    Настройшики: BeFaster v.3.5:

    16:25

    SanDisk: шквал новых ридеров и карт:

    16:14

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.2 Build 0927 Beta:

    16:00

    Запись: DeepBurner v.1.1.4.143:

    15:35

    OmniVision Technologies представила 5 мегапиксельную CMOS матрицу:

    15:22

    Настройщики: GameGain v.2.9.27.2004:

    15:10

    Настройщики: Throttle v.6.9.27.2004:

    14:45

    Настройщики: SuperRam v.5.9.27.2004:

    14:20

    Настройщики: PCMedik v.6.9.27.2004:

    13:55

    EPSON Stylus Photo RX420: МФУ начального уровня с поддержкой прямой печати:

    13:37

    Настройщики: PCBoost v.3.9.27.2004:

    13:30

    Фото дня: автономный тюнер AVerTV Box 5 Live в нашей лаборатории:

    13:06

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.47:

    13:05

    Lexar на Photokina: всего понемножку:

    12:41

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.61.00:

    12:40

    Новый внешний привод LaCie: 16х DVD±RW DL:

    12:21

    Менеджеры закачек: GetRight v.5.2 Beta 5:

    12:15

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.70 для видеокарт на чипах NVIDIA – теперь с поддержкой NV48:

    11:50

    Microsoft: Windows XP Starter Edition – скриншоты:

    11:25

    Mobile Intel Pentium 4 548 — очередная модель линейки:

    11:17

    Неофициальные драйверы ATI Catalyst v.4.91 – Hotfix (Win2k/XP):

    11:05

    Cypress предлагает образцы 4-мегапиксельной CMOS-матрицы:

    10:49

    Бета-драйверы ATI Catalyst v.4.9 – 8.07 (Win2k/XP):

    10:45

    Неофициальные драйверы ATI Catalyst v.4.9 (Win2k/XP):

    10:30

    Обновление прошивок для приводов LG и Plextor:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 сентября):

    10:00

    CANON: ежегодное обновление серии PIXUS семью новыми моделями:

    07:57

    Флэш-карты Panasonic Secure Digital PRO HIGH SPEED: 20 Мб/с + CPRM:

    07:19

    Volkswagen и Infineon сделают high-end телематику массовой:

    00:28

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