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    28 сентября 2004

    Продолжение многосерийного исследования по регулировке числа конвейеров у GeForce 6800:

    18:38

    CPRM: вот и первые оптические носители на подходе:

    17:34

    IDC пересматривает прогнозы. В очередной раз...:

    16:35

    Настройщики: PC Accelerator 2004 v.2.8:

    16:25

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.50 Beta 1:

    16:00

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.0.8:

    15:35

    Freescale готовит к демонстрации процессор с двумя ядрами e600:

    15:19

    Графические редакторы: GIMP v.2.0.5:

    15:10

    Каталогизаторы: Tag&Rename v.3.1.6:

    14:45

    Кодеки: DJBCP Codec Pack v.3.9.0 Final:

    14:20

    Печать цифровых фото по версии Sony: 10х15 см — за 8 с!:

    13:56

    Кодеки: Satsuki Decoder Pack v.1.0.5.1:

    13:55

    Мультимедиа: ChrisTV v.4.00:

    13:30

    Датчик отпечатков пальцев FMA — на защите данных JumpDrive TouchGuard:

    13:19

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 сентября):

    13:05

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.25a:

    12:40

    Антивирусы: F-Prot v.3.15b:

    12:15

    D-590/C-470 Zoom — 4-мегапиксельная камера Olympus:

    12:06

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Beta 10:

    11:50

    Программирование: PHP v.5.0.2:

    11:25

    EVOLT E-300 — цифровая SLR для потребительского рынка:

    11:07

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.1.035:

    11:05

    Настройщики: nVHardPage NVIDIA Tweaker v.2.1:

    10:45

    Три объектива Olympus для Four Thirds System:

    10:45

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.32 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.12:

    10:30

    Неофициальные драйверы ATI Catalyst v.4.9 (Win2k/XP):

    10:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 сентября 2004 года):

    10:00

    Мировой рынок памяти: массовые праздники в Азии, рынок уходит в спячку:

    09:48

    Olympus AZ-2 ZOOM: триумф минималистического дизайна:

    07:40

    CompactFlash 3.0: 66 Мб/с и FAT32:

    01:15

    Специализированные серверы для байт-кодов Java — в помощь серверам на х86:

    00:44

    Новости CPU RightMark: AMD64 Clock Utility v1.1:

    00:36

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