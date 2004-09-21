  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    21 сентября 2004

    Возобновляется семинар "Фотография" в салоне "Остров Фото":

    20:00

    ATI X700 — официально:

    16:56

    Фото дня: TV-тюнер Greenwood PRO DVI в нашей лаборатории:

    15:04

    Пять тайваньских производителей видеокарт готовятся создать альянс:

    13:55

    Тайвань ждет увеличения продаж ЖК-мониторов, Mitsubishi уходит с рынка панелей:

    13:41

    Belkin MediaPilot — клавиатура, мышь, ПДУ "в одном":

    13:07

    MMCplus и MMCmobile — новые стандарты карт от MMCA:

    12:11

    OneTouch II — новое поколение внешних жестких дисков Maxtor:

    11:44

    FinePix F455 Zoom — 5-мегапиксельная камера Fujifilm:

    11:14

    Intel: новая серия инвестиций в компании в рамках программы "цифровой дом":

    10:52

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:30

    Oki представила контроллер на базе ARM9, с интегрированным USB 2.0 и ATAPI интерфейсами:

    10:20

    Обновление прошивок для приводов AOpen, BenQ и Plextor:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 сентября):

    10:00

    Мировой рынок памяти: контрактные цены увеличились, спотовые снизили темпы роста:

    09:56

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    сентябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018