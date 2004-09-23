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    23 сентября 2004

    Запись: Nero InCD v.4.3.0.5:

    21:00

    Текстовые редакторы: EditPad Pro v.5.4.1:

    20:35

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.0:

    20:10

    Интернет и сети: IPCheck Server Monitor v.4.3.2.394:

    19:45

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.14:

    19:20

    Запись: Original CD Emulator v.2.30:

    18:55

    Мультимедиа: BlazeMedia Pro v.5.12:

    18:30

    Интернет и сети: Port Explorer v.2.000:

    18:05

    Настройщики: Ace Utilities v.2.41:

    17:40

    Чистильщики: System Cleaner v.4.94f Build 196:

    17:15

    Sony о поддержке MP3 своими плеерами:

    16:51

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.4.3.89:

    16:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.3.0.1 Build 0921 Beta:

    16:25

    Настройщики: StyleXP v.2.14:

    16:00

    Интернет и сети: WinGate v.6.0.3.1005:

    15:35

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.02:

    15:10

    i7221 — серверная плата Tyan под P4 LGA775:

    15:06

    Eyelike eMotion 22 — цифровой задник для фотокамер от Jenoptik:

    14:46

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.02.100:

    14:45

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.23:

    14:20

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.1.25:

    13:55

    Powercolor X700xx — серия видеокарт Tul:

    13:33

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0.0507 RC5:

    13:30

    GECUBE RADEON X700 128MB — одна из первых карт на новом процессоре:

    13:11

    Архиваторы: PowerArchiver 2004 v.9.02:

    13:05

    Антивирусы: F-Prot v.4.4.5:

    12:40

    Axon лицензирует технологию PMCm Infineon, готовится новый тип энергонезависимой памяти:

    12:19

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    12:15

    MMCplus и MMCmobile — первые карты от Samsung:

    11:58

    Настройщики: ATI Radeon BIOS Tuner (RaBiT) v.1.5:

    11:50

    AMD и IBM продлевают срок сотрудничества:

    11:27

    Диагностика: CPU-Z v.1.24:

    11:25

    Microsoft: неофициальный Service Pack 1.6.2 для Windows 98 SE:

    11:05

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    10:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:30

    Intel Celeron D 340, обновления Celeron D 325, 330, 335 и Intel 910GL:

    10:19

    Обновление прошивок для DVD-приводов ASUS:

    10:15

    Мировой рынок памяти: изменения цен минимальны:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 сентября):

    10:00

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