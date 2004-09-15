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    15 сентября 2004

    Фото дня: ASUS V9999 Ultra Deluxe, ASUS Extreme N5900:

    20:12

    PowerColor THEATER 550 PRO — вариант "домашнего театра" Tul на процессоре ATI:

    17:15

    Страсти по PCI-Express: ATI, ASUS, Tul, VIA, SiS и другие:

    16:55

    EXAPOINT — outdoor точка доступа для сетей 802.11 a/b/g:

    16:06

    Тестовые приложения: Fraps v.2.3.1:

    16:00

    Кодеки: DivX v.5.2.1 Final:

    15:35

    ea910: еще один MP3-проигрыватель Rollei:

    15:34

    Кодеки: The Codecs v.2.4:

    15:10

    Темпы роста рынка DRAM снижаются — аналитики подтверждают этот факт:

    14:54

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.1.9:

    14:45

    Кодеки: DJBCP Codec Pack v.3.8.0 Final:

    14:20

    Travelstar 5K100 и E5K100 — 2,5" НЖМД HGST с SATA:

    14:01

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.0:

    13:55

    Toshiba e830 — появилась во Франции и Японии, в США пока отсутствует:

    13:39

    Тестовые приложения: PerformanceTest v.5.0 Build 1026:

    13:30

    Quadro FX 4000 SDI: графический адаптер NVIDIA для ТВ-вещания:

    13:24

    Maxxum 7D — версия цифровой SLR камеры Konica Minolta:

    13:14

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0 Preview Release:

    13:05

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.3:

    12:40

    DiMAGE A200 — 8-мегапиксельная камера Konica Minolta:

    12:18

    Запись: CloneDVD 2 v.2.4.5.4:

    12:15

    Microsoft: неофициальный Service Pack 1.6.1 для Windows 98 SE:

    11:50

    Microsoft: обновление системы безопасности для Windows XP 64-bit Edition (KB833987):

    11:25

    Microsoft: обновление системы безопасности для Internet Explorer 6 с пакетом обновления 1 (SP1) (KB833989):

    11:05

    Тестовые приложения: официальный скриншот из 3DMark05:

    10:45

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    10:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов AOpen и Nec:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 сентября):

    10:00

    Мировой рынок памяти: в ближайшие полтора месяца возможен рост цен:

    09:47

    VAIO Pocket и КПК CLIE PEG-VZ90: две стильные новинки Sony:

    09:33

    Будущее флэш-памяти – за сотовыми телефонами!:

    03:32

    Погружение в твердое тело или как литографии обойтись без фотомасок:

    01:30

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