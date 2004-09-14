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    14 сентября 2004

    Matsushita готовит к выпуску 65-дюймовый PDP-телевизор:

    17:37

    Почтовые клиенты и фильтры: Aggressive Spam Defense v.2.0:

    16:50

    Мультимедиа: GSpot v.2.52 Beta 01:

    16:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0 RC:

    16:00

    Pentax: три цифровые фотокамеры и объектив для цифровых SLR:

    15:42

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.31 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.11:

    15:35

    NC-I: первый сетевой процессор Faraday с программируемой логикой:

    15:26

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.35:

    15:10

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.25:

    14:45

    Мультимедиа: BSPlayer v.1.01 Build 811:

    14:20

    Gartner: эволюция рынка полупроводников приведет к вымиранию 40% вендоров:

    14:10

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.0.0250:

    13:55

    Canon и Toshiba создают совместное предприятие, выпускающее SED-панели:

    13:49

    Графика: Paint Shop Pro 9.0 Demo:

    13:30

    Общение в сети: ICQ Lite v.4.12 Build 1836:

    13:05

    Maxtor обновляет комплекты Maxtor SATA Ultra16 250 и 300 Гб моделями:

    12:53

    Программирование: Java 2 SE v.1.5.0 RC:

    12:40

    Microsoft: Windows Media Player 10 Final!:

    12:15

    AMD: линейка Geode NX пополнилась 6 Вт NX 1250:

    12:05

    ATI RADEON X800XT-non-PE AGP в продаже без официальных анонсов!:

    12:03

    M-Systems и SanDisk: сотрудничество во имя новых стандартов:

    12:02

    PTP/IP: новый протокол расширяет возможности цифровых камер:

    11:50

    Microsoft: "боремся" с Windows XP SP2 Pop-up Blocker:

    11:50

    Microsoft: Windows XP Remote Desktop Connection Software [XPSP2 6.0.2600.0]:

    11:25

    Microsoft: Windows Script 5.6 для Windows 2000 и XP:

    11:05

    Мультимедиа: официальный набор кодеков для медиаплеера Windows Media Player:

    10:45

    Обновление прошивок для приводов LG:

    10:30

    Мировой рынок памяти: изменения есть, но они минимальны:

    10:18

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 сентября):

    10:00

    Sony VAIO VGN-T70B: ультрапортативный 10,6-дюймовый двухшпиндельный ноутбук:

    09:51

    Analogix: 25 Гбит/с по витой паре – к следующему году:

    06:49

    Mitsubishi VM72LCD: новый 17-дюймовый ЖК-дисплей NEC/Mitsubishi:

    00:47

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