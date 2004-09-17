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    17 сентября 2004

    Мультимедиа: Zoom Player v.4.03 Final:

    19:20

    Утилиты: Daemon Tools v.3.47:

    18:55

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0 Final:

    18:30

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.65 Final:

    18:05

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.3.5.3:

    17:40

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.4:

    17:15

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.3:

    16:50

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Beta 6:

    16:25

    ASUS осваивает выпуск принтеров и МФУ:

    16:24

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.0.2 Final:

    16:00

    Iomega предложила NAS для рынка SOHO, NAS 100d:

    15:37

    Microsoft: Port Reporter v.2.0:

    15:35

    Настройщики: RivaTuner v.2.0 RC15.1:

    15:10

    Virtex-4: новое семейство FPGA-чипов Xilinx:

    15:01

    Microsoft: Calculator Plus v.1.0:

    14:45

    FTP-серверы: Serv-U v.5.2.0.0:

    14:20

    Интернет и сети: Apache HTTP Server v.2.0.51:

    13:55

    IBM будет производить CMOS-матрицы для Kodak:

    13:36

    VIA переименовывает C5J Esther в C7:

    13:31

    Запись: CloneCD v.5.0.2.1:

    13:30

    Запись: Nero Burning Rom v.6.3.1.23:

    13:05

    Тестовые приложения: Hot CPU Tester Pro v.4.2.2:

    12:40

    Кодеки: X Codec Pack v.1.8.0 Final:

    12:15

    A64CLK — утилита проекта CPU RightMark для мониторинга частоты процессора AMD64 в режиме реального времени:

    11:50

    A64CLK — утилита проекта CPU RightMark для мониторинга частоты процессора AMD64 в режиме реального времени:

    11:34

    Новая бета-версия драйверов QSound для Audiotrak MAYA EX5:

    11:25

    Настройщики: Gainward Expert Tools v.3.19:

    11:05

    Lexar готовит технологию шифрования для CF. Первая поддерживающая ее фотокамера — Nikon D2X:

    10:46

    Новые версии BIOS для видеокарт Gigabyte на чипсетах ATI и NVIDIA:

    10:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Samsung:

    10:30

    Creative: обновление драйверов для звуковых карт Sound Blaster Audigy 2 NX:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 сентября):

    10:00

    Мировой рынок памяти: затишье было ложным, Китай подстегивает цены перед праздниками:

    09:56

    PW-C8000: новый электронный словарь Sharp:

    07:20

    За Hynix отомстит анти-монопольный комитет США:

    00:50

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