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    22 сентября 2004

    Sony готовится представить 8-слойный Blu-ray Disc:

    17:50

    Тайваньские производители видеокарт оптимистичны в прогнозах на сентябрь:

    16:32

    SELPHY CP500/CP400/DS700 — три фотопринтера Canon:

    15:38

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.45:

    14:45

    Тестовые приложения: Fraps v.2.3.2:

    14:20

    Canon EOS-1Ds Mark II — официально:

    14:06

    Чистильщики: Driver Cleaner v.3.3:

    13:55

    Мультимедиа: TVTool v.9.7:

    13:30

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.1:

    13:05

    Рынок MP3 плееров в оценке IDC: темпы и причины роста:

    13:00

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.30:

    12:40

    Фото дня: TV-тюнер Greenwood POP 1280S в нашей лаборатории:

    12:36

    Диагностика: SpeedFan v.4.16:

    12:15

    Canon Digital IXUS 40/30 — еще два "цифровых эльфа" Canon:

    12:05

    Мультимедиа: AnyDVD v.4.0.3.5 Beta:

    11:50

    Утилиты: Ad-Aware SE Build v.1.05:

    11:25

    Digital IXUS i5 от Canon — миниатюрная 5 мегапиксельная камера компании:

    11:22

    Microsoft: Windows Script 5.6.8825:

    11:05

    Тестовые приложения: второй официальный скриншот из 3DMark05:

    10:45

    Новая версия драйверов Detonator для мобильной графики NVIDIA GeForce FX Go5200:

    10:30

    Мировой рынок памяти: кратковременная передышка:

    10:22

    Обновление прошивок для приводов BTC и Sony:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 сентября):

    10:00

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