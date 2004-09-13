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    13 сентября 2004

    S250: новый «женский» ноутбук MSI:

    22:01

    Microsoft: неофициальный Service Pack 1.6 для Windows 98 SE:

    13:55

    Xacti VPC A5: новая 5-мегапиксельная камера Sanyo:

    13:35

    Microsoft: пакет обновления Service Pack 1 для платформы Microsoft .NET версии 1.1:

    13:30

    Ведущие тайваньские производители системных плат опять недовольны:

    13:14

    Microsoft: новая операционная система Windows в 2006:

    13:05

    Новые драйверы и ПО SetPoint для мышей Logitech MX 900 & MX 1000:

    12:40

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    12:15

    Драйверы для ЭЛТ и ЖК мониторов Nec:

    11:50

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    11:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung и Sony:

    11:05

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.9 (Win2k/XP):

    10:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.66.31 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 сентября):

    10:00

    Sony DSC-M1: 5-мегапиксельная камера с записью гибридных фотоснимков/видеофрагментов:

    05:47

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